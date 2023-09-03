Україна

Керманич харківського клубу розповів про стан команди перед черговим туром УПЛ.

Харківський Металіст 1925 завершує підготовку до гостьового матчу проти львівського Руху в рамках шостого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Металіст 1925. Анонс і прогноз на матч УПЛ

Виконувач обов’язків головного тренера "жовто-синіх" Едмар в інтерв’ю перед грою розповів про стан своєї команди.

"Це був дуже незвичний тиждень дня нас всіх та тих, хто слідкує за клубом. Головне, щоб ми зараз думали лише про гру. Це головне зараз у психологічному плані.

Якщо я скажу, що ці новини не заважали готуватись до гри, то це буде не правдою. Хлопці — професіонали, самі розуміють, що треба швидко перемкнутися на гру проти Руху. Це — найголовніше зараз.

Рух — це команда, яка зараз демонструє доволі цікавий та агресивний футбол. Ми їх вивчали, знаємо, що вдома вони завжди заряджені. Ми будемо грати в свою гру та намагатися підловити їх на контратаках.

Напередодні матчу отримав травму Дмитро Капінус, ще Арі Моура відчуває дискомфорт. Є певні проблеми зі складом. Але у нас є достатньо гравців у обоймі й кожен із них, хто буде виходити на поле, будуть допомагати команді", — заявив український фахівець.

Матч Рух — Металіст 1925 розпочнеться о 19:00, 3 вересня.