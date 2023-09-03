Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та черкаський ЛНЗ.

Дніпровський Дніпро-1 та черкаський ЛНЗ зіграють у рамках шостого туру української Прем'єр-ліги на полі ужгородського Авангарду.

Валерій Городов, після поразки від словацького Спартака Трнава (1:2), залучив до стартового складу Волинця в рамці воріт, тоді як Танчик та Горбунов зіграють на флангах захисту, Сарапій повернеться до центру оборони, Горін та Когут утворять опорну зону, а Пірес вийде ліворуч в атаці, яку очолить Філіппов.

Олег Дулуб у своїй першій грі на новій посаді використав із перших хвилин Стасюка на Насонова на флангах оборони, тоді як Калюжний дебютує в центрі поля.

Дніпро-1: Волинець — Танчик, Сваток, Сарапій, Горбунов — Горін, Когут — Гуцуляк, Піхальонок, Пірес — Філіппов.

Запасні: Кінарейкін, Макс Валеф, Кравець, Каплієнко, Пуріта, Мірошніченко, Бабенко, Рубчинський, Білл, Лєднєв, Маркос Андре, Ківінда,.



ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопирьонок, Муравський, Насонов — Бойко, Савін, Калюжний — Наумець, Прядун, Пасіч.