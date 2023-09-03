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Півзахисник криворізького клубу розповів про стан команди перед черговим туром УПЛ.

Криворізький Кривбас завершує підготовку до гостьового матчу проти львівського Руху в рамках шостого туру української Прем’єр-ліги.

Колос — Кривбас. Анонс і прогноз на матч УПЛ

Півзахисник "біло-червоно-чорних" Юрій Вакулко в інтерв’ю перед грою розповів про стан своєї команди.

"Буде така ж важка гра як з Оболонню. Тому що ці обидві команди грають у п’ять захисників. У Колосу багато досвідчених якісних гравців. Очікуємо цікавої напруженої зустрічі. Чи слідкував за найближчим суперником?

Так, як і за всім іншими опонентами Кривбасу. Ковалівці непогано зіграли проти Шахтаря, хоч і поступились. Але, вважаю, наша команда теж сильна, тому нам треба показати свій футбол, і тоді все буде добре.

Проти Оболоні можна сказати, шо втратили очки. Але, якщо подивитись на результати Оболоні в останніх турах, то вони набрали очки проти сильних команд. Звісно, якщо Кривбас ставить високі цілі, то у таких матчах потрібно тільки перемагати.

Звісно, що задоволений дебютом, але все одно хочеться більше допомагати команді: віддавати гольові передачі, забивати голи. Але в останньому матчі було важко, бо суперник грав від оборони. Готуємось до наступних випробувань", — заявив український виконавець.

Матч Колос — Кривбас розпочнеться о 17:00, 3 вересня.