Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та криворізький Кривбас.

Ковалівський Колос та криворізький Кривбас матчем на полі стадіону Колос у Ковалівці продовжуватимуть розіграш шостого туру української Прем'єр-ліги.

Ярослав Вшиняк, після поразки від донецького Шахтаря (0:2), залучив до стартового складу Золотова та Бондаренка в трійці центральних захисників, тоді як на вістрі атаки зіграє Салабай.

Юрій Вернидуб, на тлі нічиєї проти київської Оболоні (0:0), використав із перших хвилин Хомченовського в ланці атакувальних півзахисників, тоді як Кожушко розташується на вістрі атаки.

Колос: Фесюн — Золотов, Бурда, Бондаренко — Лучкевич, Богданов, Оріховський, Цуріков — Демченко, Салабай, Мякушко.

Запасні: Горох, Пахолюк, Гончаренко, Кукош, Чорноморець, Мілько, Болбат, Криворучко, Гусол, Велетень, Безбородько.



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч, Бізімана — Вакулко, Хомченовський, Задерака — Кожушко.