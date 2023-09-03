Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та криворізький Кривбас.
Дмитро Хомченовський, фото ФК Кривбас Кривий Ріг
03 вересня 2023, 16:20
Ковалівський Колос та криворізький Кривбас матчем на полі стадіону Колос у Ковалівці продовжуватимуть розіграш шостого туру української Прем'єр-ліги.
Ярослав Вшиняк, після поразки від донецького Шахтаря (0:2), залучив до стартового складу Золотова та Бондаренка в трійці центральних захисників, тоді як на вістрі атаки зіграє Салабай.
Юрій Вернидуб, на тлі нічиєї проти київської Оболоні (0:0), використав із перших хвилин Хомченовського в ланці атакувальних півзахисників, тоді як Кожушко розташується на вістрі атаки.
Колос: Фесюн — Золотов, Бурда, Бондаренко — Лучкевич, Богданов, Оріховський, Цуріков — Демченко, Салабай, Мякушко.
Запасні: Горох, Пахолюк, Гончаренко, Кукош, Чорноморець, Мілько, Болбат, Криворучко, Гусол, Велетень, Безбородько.
Запасні: Маханьков, Хома, Рябов, Приходько, Кузик, Татарков, Семотюк, Дебелко, Блізніченко, Устименко, Гончарук, По.
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч, Бізімана — Вакулко, Хомченовський, Задерака — Кожушко.
Гра Колос — Кривбас почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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