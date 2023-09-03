Україна

Кривбас із дублем Задераки розібрався з Колосом

Команда Ярослава Вишняка не перемогла в четвертому матчі поспіль, після видовищного старту.

Колос — Кривбас, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Колос — Кривбас 0:3

Голи: Задерака, 14, 87, Понєдєльнік, 66



Колос: Фесюн — Золотов, Бурда, Бондаренко — Лучкевич, Богданов (Болбат, 59), Оріховський (Мілько, 76), Цуріков — Демченко (Велетень, 54), Салабай (Безбородько, 59), Мякушко.



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч (Приходько, 74), Бізімана — Вакулко, Хомченовський, Задерака — Кожушко (Дебелко, 81).



Попередження: Богданов, Салабай, Бурда — Бізімана