Україна
03 вересня 2023, 19:02
Кривбас із дублем Задераки розібрався з Колосом
Команда Ярослава Вишняка не перемогла в четвертому матчі поспіль, після видовищного старту.
Колос — Кривбас, фото УПЛ
03 вересня 2023, 19:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Колос — Кривбас 0:3
Голи: Задерака, 14, 87, Понєдєльнік, 66
Колос: Фесюн — Золотов, Бурда, Бондаренко — Лучкевич, Богданов (Болбат, 59), Оріховський (Мілько, 76), Цуріков — Демченко (Велетень, 54), Салабай (Безбородько, 59), Мякушко.
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч (Приходько, 74), Бізімана — Вакулко, Хомченовський, Задерака — Кожушко (Дебелко, 81).
Попередження: Богданов, Салабай, Бурда — Бізімана