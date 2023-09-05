Україна

Команда зіграє проти Сараєво.

У розіграші Юнацької ліги УЄФА сезону-2023/2024 серед команд U-19 візьмуть участь донецький Шахтар, який виступить у груповому етапі Шляху Ліги чемпіонів, та львівський Рух, який зіграє на Шляху чемпіонів країн.

За підсумками сьогоднішнього жеребкування Рух, який став переможцем попереднього розіграшу чемпіонату України, отримав у суперники в стартовому раунді Юнацької ліги УЄФА Сараєво (Боснія і Герцеговина). У разі успіху на цій стадії у другому раунді львів’яни протистоятимуть переможцю дуелі Фамалікан (Португалія) — Мідтьюлланн (Данія).

Юнацька ліга УЄФА. Шлях чемпіонів країн

Раунд 1

Рух — Сараєво (Боснія і Герцеговина)

Матчі відбудуться 4-го та 25 жовтня.

Раунд 2

Рух (Україна)/Сараєво (Боснія і Герцеговина) — Фамалікан (Португалія)/Мідтьюлланн (Данія)

Матчі відбудуться 8-го та 29 листопада.