Україна

32-річний футболіст продовжить кар'єру у Бельгії.

Сергій Сидорчук переходить у Вестерло, повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, капітан київської команди підпише контракт на три роки із бельгійською командою.

Зазначимо, що сьогодні закривається трансфере вікно у Бельгії.

"Динамо не заробить на цьому трансфері великих грошей. Але справа не у вартості гравця, а в тому, що я не міг відмовити людині, яка впродовж десяти років вірою та правдою служила команді й була її капітаном.

Сергій заслужив право спробувати себе в європейському футболі. А ми виростили йому зміну — є молодий Бражко, досвідченіші Андрієвський та Шепелєв. Усі сторони залишаться задоволеними", — наводить слова Ігоря Суркіса ТаТоТаке.

Зазначимо, що у Сидорчука не буде жодних проблем із перетином державного кордону — Сергій із дружиною виховують чотирьох дітей.