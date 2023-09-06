Україна

Український опорник залишив Динамо та перейшов у бельгійській Вестерло.

Опорний півзахисник Сергій Сидорчук після багатьох років у київському Динамо вирішив продовжити свою кар'єру в складі бельгійського Вестерло.

Вже колишній одноклубник по Динамо, півзахисник Микола Шапаренко, відреагував на відхід капітана своєї команди.

"Дякую тобі за все, капітане! Бажаю тобі удачі в твоєму новому виклику!" - написав Шапаренко під спільним фото з Сидорчуком в Instagram.

"Дякую, Ніколя", – відповів Сидорчук Шапаренку.

У складі київського Динамо Сергій Сидорчук виграв 3 титули чемпіона країни, 3 національні Кубки та 3 Суперкубки України. В активі опорника символічні 50 капітанських матчів у єврокубках — це другий показник в історії клубу за часів незалежності.