Український опорник залишив Динамо та перейшов у бельгійській Вестерло.
Микола Шапаренко, getty images
06 вересня 2023, 10:59
Опорний півзахисник Сергій Сидорчук після багатьох років у київському Динамо вирішив продовжити свою кар'єру в складі бельгійського Вестерло.
Вже колишній одноклубник по Динамо, півзахисник Микола Шапаренко, відреагував на відхід капітана своєї команди.
"Дякую тобі за все, капітане! Бажаю тобі удачі в твоєму новому виклику!" - написав Шапаренко під спільним фото з Сидорчуком в Instagram.
"Дякую, Ніколя", – відповів Сидорчук Шапаренку.
У складі київського Динамо Сергій Сидорчук виграв 3 титули чемпіона країни, 3 національні Кубки та 3 Суперкубки України. В активі опорника символічні 50 капітанських матчів у єврокубках — це другий показник в історії клубу за часів незалежності.