Україна

Підбито підсумки традиційного голосування в соцмережах "гірників".

Півзахисник Дмитро Криськів став найкращим гравцем Шахтаря в серпні за результатами опитування, що проводилося на офіційних сторінках клубу в соціальних мережах.

Свої голоси за 22-річного хавбека віддали 3 115 вболівальників (39,7% опитаних). Трохи менше за переможця набрав захисник "оранжево-чорних" Микола Матвієнко (3 091 голос), вперше до рейтингу потрапив Олексій Кащук (884), а замкнув четвірку найкращих Данило Сікан (749). Загалом участь у голосуванні взяли 7 839 респондентів.



У серпні Дмитро Криськів виходив у стартовому складі "гірників" у всіх 4 матчах чемпіонату України і став найкращим в УПЛ за системою гол + пас. На рахунку півзахисника – гольовий дубль у поєдинку з Кривбасом (3:3) та 2 асисти в грі з Колосом (2:0).

Раніше Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів.