Україна

Юрій Вернидуб та Максим Задерака визнані кращими за підсумками минулого туру чемпіонату України-2023/24.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила результати голосування за звання найкращих тренера та гравця за підсумками шостого туру чемпіонату України-2023/24.

У першому етапі голосування проводилося серед журналістів провідних українських видань, включно з Football.ua, а у другому переможців визначали вболівальники.

Так, найкращим гравцем шостого туру УПЛ став Максим Задерака з криворізького Кривбасу, який випередив Василя Грицука (Полісся), Германа Пенькова (ЛНЗ) та Богдана В'юнника (Шахтар).

Щодо нагороди найкращого тренера минулого туру, то вона також дісталася представнику Кривбасу Юрію Вернидубу, який за підсумками голосування обійшов Сергія Лавриненка (Верес), Юрія Калітвінцева (Полісся) та Патріка ван Леувена (Шахтар).

Нагадаємо, Кривбас у цьому турі здобув свою першу розгромну перемогу в УПЛ після повернення. На виїзді криворіжці обіграли Колос із рахунком 3:0.