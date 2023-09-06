Україна

Ямайський вінгер приєднався до Сабаха.

Динамо Київ на своєму офіційному сайті оголосило про переїзд правого вінгера своєї команда Кахіма Перріса до чемпіонату Азербайджану, де він захищатиме кольори віцечемпіона країни.

23-річний ямайський нападник перейшов до футбольного клубу Сабах на правах оренди, яка буде розрахована до кінця сезону-2023/24.

Згідно з угодою, Сабах матиме право викупити Перріса на постійній основі після закінчення поточної кампанії. У новому клубі легіонер виступатиме під 28-м номером.



Нагадаємо, що Кахім Перріс перейшов до Динамо зі словенського Копера у вересні минулого року. За цей час півзахисник провів за "біло-синіх" у всіх турнірах 15 матчів та голів не забивав.