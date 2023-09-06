Ямайський вінгер приєднався до Сабаха.
Кахім Перріс, sabahfc.az
06 вересня 2023, 15:30
Динамо Київ на своєму офіційному сайті оголосило про переїзд правого вінгера своєї команда Кахіма Перріса до чемпіонату Азербайджану, де він захищатиме кольори віцечемпіона країни.
23-річний ямайський нападник перейшов до футбольного клубу Сабах на правах оренди, яка буде розрахована до кінця сезону-2023/24.
Згідно з угодою, Сабах матиме право викупити Перріса на постійній основі після закінчення поточної кампанії. У новому клубі легіонер виступатиме під 28-м номером.
Нагадаємо, що Кахім Перріс перейшов до Динамо зі словенського Копера у вересні минулого року. За цей час півзахисник провів за "біло-синіх" у всіх турнірах 15 матчів та голів не забивав.