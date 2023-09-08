Україна

Наша молодіжка зіграє проти опонента із Німеччини.

В межах підготовки до старту у кваліфікації Євро-2025 (U-21) "синьо-жовті" проведуть спаринг із молодіжною збірною Німеччини.

Поєдинок відбудеться, 8 вересня на Людвігспаркштадіон у Саарбрюкені (початок — о 19:15 за київським часом).

Відео онлайн-трансляція:

"Німеччина — дуже хороша команда з багатьма індивідуальностями. У неї наявна висока інтенсивність у пресингу. В атаці вони грають більше позиційно, намагаючись тримати мʼяч. Багато атлетичних виконавців, які також дуже добре оснащені технічно. Очікуємо на гідного суперника", — зазначив в інтерв'ю прес-службі УАФ головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса.

Матч Німеччина U-21 — Україна U-21 буде доступний також на Football.ua в режимі текстової онлайн-трансляції.