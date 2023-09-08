Україна

Чергові сумні новини з київського Динамо через війну з країною-терористом.

Брат захисника київського Динамо Олександра Тимчика Юрій Дятлюк загинув на війні проти росії. Про це повідомляє прес-служба ВНТУ.

34-річний українець загинув 3 серпня під час виконання бойового завдання, коли він потрапив під артилерійський обстріл біля Мар'їнки на Донеччині.

У воїна залишилася дружина, 11-річний син та чотирирічна донька.

Дятлюк був старшим сапером інженерно-саперного взводу аеромобільного батальйону 95 ОДШБР.

Про цю звістку Тимчик дізнався напередодні матчу-відповіді у кваліфікації Ліги конференцій проти турецького Бешикташа, про що тоді на прес-конференції заявив Мірча Луческу, не називаючи при цьому прізвище футболіста.

Додамо, що до повномасштабної війни Дятлюк виступав у чемпіонаті області за аматорську команду Кряж-Агро. Також він грав за міні-футбольний клуб Хімік.