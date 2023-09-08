Україна

Збірна України U-21 невдовзі розпочне товариську гру проти німців.

У німецькому Саарбрюкені скоро розпочнеться товариська гра між збірними Німеччини U-21 та України U-21. Склад українців вже відомий, з перших хвилин зіграють зокрема Володимир Бражко та Богдан В'юнник.

Україна U-21: Нещерет – Роман, Салюк, Батагов, Смоляков – Сігеєв, Бражко, Лосенко – Теслюк, В'юнник, Волошин.

Матч Німеччина U-21 — Україна U-21 розпочнеться вже о 19:15 та буде доступний на Football.ua у режимі текстової онлайн-трансляції, а також на YouTube-сторінці УАФ у відео-форматі: