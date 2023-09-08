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Голами за збірну України U-18 відзначилися Віталій Лобко та Владислав Калин.

У рамках товариського міжнародного турніру Вацлава Єжека-2023, який проходить у Чехії серед юнацьких збірних U-18, юнацька команда України в своєму другому матчі зустрілася з однолітками з Туреччини та зуміла здобути впевнену перемогу.

Підопічні Юрія Мороза відправили у ворота Туреччини U-18 два "сухих" м'ячі, авторами яких стали два представника київського Динамо — Віталій Лобко та Владислав Калин. Фінальний свисток зафіксував перемогу України U-18 з рахунком 2:0.

Нагадаємо, що у первому матчі турніру Вацлава Єжека-2023 юнацька збірна України поступилася одноліткам із Сполучених Штатів Америки з рахунком 2:3. Наступний свій матч "синьо-жовті" зіграють проти Словаччини U-18 вже 10 вересня.

Туреччини U-18 — Україна U-18 0:2

Голи: Лобко, 11, Калин, 90+2