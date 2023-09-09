Україна

Луганський клуб визначився з кандидатурою на посаду головного тренера першої команди.

Після того, як Ненад Лалатовіч вирішив залишити посаду головного тренера Зорі, луганський клуб визначився з тим, хто тепер будет очолювати першу команду.

Їм став екскерманич харківського Металіста 1925 Валерій Кривенцов. Незважаючи на те, що Зоря ще офіційно не презентувала нового тренера, він вже дав перший коментар на цій посаді.

"В першу чергу, хочу привітати Луганськ, луганчан та вболівальників Зорі з днем міста! Найголовніше побажання — мир та перемога".



"Що стосується гри, то ми 4 дні провели працюючи в дворазовому режимі. Завершили цей мікроцикл контрольним поєдинком проти «Колосу». Подивився на гравців, так би мовити, у справі. Дав можливість зіграти всім по 45 хвилин, щоб побачити, як пройшов цей тижневий цикл. Звичайно, кожна гра дає місце роздумам. Будемо рухатися далі. Дещо в тренувальному процесі змінилося, тому мені було важливо як футболісти сприйняли інформацію за цей короткий період часу. Рахунок зараз не дуже важливий. Мені сподобалося їх відношення, сподобалося те, що вони намагалися грати так, як ми хочемо. Ну а індивідуальні помилки на цьому рівні неприпустимі".

"Те, що наша команда буде віддаватися на полі в кожному матчі на всі сто відсотків, навіть не обговорюється. Задачі не знімаються — будемо підтягуватися до лідерів в чемпіонаті та вдало виступити в єврокубках", — цитує слова Валерій Кривенцова пресслужба Зорі.