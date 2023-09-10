Україна

Українська збірна здобула другу перемогу на турнірі Вацлава Єжека.

У своєму третьому, останньому матчі на турнірі Вацлава Єжека у Чехії юнацька збірна України перемогла Словаччину. Переможний гол було забито на 90+2 хвилині, повідомляє офіційний сайт УАФ.

"Синьо-жовтим" вдалося переломити хід зустрічі після пропущеного на 5-й хвилині голу, забитого Русняком. На 19-й хвилині відзначився центральний нападник молодіжки Динамо Київ Матвій Пономаренко, а рахунок 1:2 на 28-й хвилині встановив Денис Жданов, вінгер СК Дніпро-1.

У другому таймі правий захисник Минаю Микола Киричок забив у власні ворота, тим самим зрівнявши рахунок. Це сталося на 51-й хвилині зустрічі. Збірній Україні вдалося перемогти завдяки голу вінгера Владислава Калина (також гравець молодіжки Динамо Київ) з пенальті – так рахунок став 2:3.

Словаччина U-18 — Україна U-18 2:3

Голи: Русняк, 5, Киричок, 51 (автогол) — Пономаренко, 19, Жданов, 28, Калин, 90+2 (з пенальті)

Україна U-18: Суркіс, Киричок (Абрамов, 70), Гаража, Гавриленко, Дикий (Вернаттус, 70), Іщенко, Будко (Синчук, 70), Осипенко (Лобко, 70), Жданов, Калин, Пономаренко (Хан, 81).

Підсумкове місце збірної України визначиться після завершального поєдинку турніру Чехія — США, який стартує сьогодні, 10 вересня о 18:00.

Наразі "синьо-жовті" посідають третю сходинку, поступаючись Швейцарії та Чехії. США можуть випередити підопічних Юрія Мороза, але для цього мають розгромно перемагати чехів.