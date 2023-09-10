Досвідчений центральний захисник виступатиме під керівництвом Руслана Ротаня.
Антон Кравченко, фото Олександрія
10 вересня 2023, 17:03
Захисник Антон Кравченко приєднався до Олександрії на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт клубу.
У липні 2023 року Кравченко покинув угорську Кішварду. Вихованець Дніпра підписав із новим клубом контракт, розрахований до кінця червня 2024 року.
За угорську команду центральний захисник виступав з лютого 2019 року. Відтоді він провів за Кішварду 72 гри, відзначившись п'ятьма голами та двома асистами.
Після шести зіграних матчів Олександрія посідає 8-му сходинку у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.