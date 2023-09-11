Україна

Аргентинський півзахисник відіграє сезон у мексиканському чемпіонаті.

Центральний півзахисник Домінго Бланко на правах оренди приєднався до Тіхуани, повідомив офіційний сайт мексиканського клубу.

28-річний аргентинець перебуватиме у складі нової команди до кінця червня 2024 року, після чого має повернутися до України.

У цьому сезоні Бланко встиг зіграти 6 матчів за Дніпро-1 в усіх турнірах та відзначився одним забитим голом. Портал transfermarkt оцінює його у 2 мільйони євро.