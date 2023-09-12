Україна

Про це подвідомив гравець "гірників".

На війні загинув Сергій Різник — брат голкіпера Шахтаря Дмитра Різника. Про це повідомив футболіст на своїй сторінці у Instagram.

"Рідненький, для тебе війна скінчилась... Мені боляче і страшно це усвідомлювати, що ти пішов, але пішов Героєм. Ти мене виростив! Завжди був моєю опорою! Завжди був поруч, коли було добре і погано! І будеш поруч тепер назавжди!

Люблю тебе, спи спокійно! Слава Україні! Героям Слава", — написав Дмитро Різник.

Сергій Різник загинув 7 вересня внаслідок мінно-вибухової травми отриманої поблизу села Новоєгорівка Луганської області.