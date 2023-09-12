Україна

Хуан Альвіна Безерра уклав із клубом УПЛ трирічний контракт.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання атакуючого півзахисника Хуана Альвіну Безерру, права на якого раніше належали Васко да Гама.

20-річний бразильський вінгер перейшов до українського клубу на постійній основі, підписавши контракт на три роки — до 31 травня 2026 року.

Хуан Альвіна Безерра є вихованцем Васко да Гама, за який він виступав на рівні команд U-17 та U-20, зіграв 31 матч та забив 8 голів.

За першу команду свого рідного клубу молодий бразильський вінгер дебютувати так і не встиг.