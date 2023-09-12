Хуан Альвіна Безерра уклав із клубом УПЛ трирічний контракт.
Хуан Альвіна Безерра, ФК Олександрія
12 вересня 2023, 20:16
Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання атакуючого півзахисника Хуана Альвіну Безерру, права на якого раніше належали Васко да Гама.
20-річний бразильський вінгер перейшов до українського клубу на постійній основі, підписавши контракт на три роки — до 31 травня 2026 року.
Хуан Альвіна Безерра є вихованцем Васко да Гама, за який він виступав на рівні команд U-17 та U-20, зіграв 31 матч та забив 8 голів.
За першу команду свого рідного клубу молодий бразильський вінгер дебютувати так і не встиг.