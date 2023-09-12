Україна

Федерація футболу Бразилії контактувала з 19-річним футболістом, але отримала відмову від українського клубу.

Молодий вінгер донецького Шахтаря Егіналду не зіграє за свою збірну на Панамериканських іграх-2023. Про це повідомляє Globo Esporte.

За інформацією джерела, Федерація футболу Бразилії контактувала з 19-річним нападником, проте отримала відмову від чинного чемпіона України.

Відзначимо, що Панамериканські ігри — це комплексні спортивні змагання, які створено за принципом Олімпійських ігор. Участь в іграх беруть спортсмени з країн обох американських континентів.

Цього року вони пройдуть з 20 жовтня по 5 листопада в Чилі. У змаганнях серед чоловічих футбольних збірних візьмуть участь футболісти вікової категорії до 22 років.