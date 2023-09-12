Україна

Асоціація футболу буде робити спроби змінити це рішення.

Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА з офіційним листом, в якому просить розглянути ситуацію щодо призначення арбітринь із росії на матч жіночої Ліги Націй - повідомляє офіційний сайт УАФ.

"З офіційного веб-сайту УЄФА стало відомо, що на матч жіночої Ліги націй між збірними Вірменії та Казахстану, який відбудеться 26 вересня, було призначено російську бригаду арбітрів.

Як відомо, 28 лютого 2022 року Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення про те, що всі російські команди, чи то національні, чи то клубні, будуть відсторонені від участі в змаганнях УЄФА до подальшого повідомлення. Це рішення всі ці півтора року поважали та виконували всі учасники змагань, а його законність успішно доведено в CAS.

Водночас, зважаючи на те, що півтора року офіційні особи з росії не призначалися на матчі УЄФА, вищезгадане рішення викликає обурення в Україні, де досі щодня відбуваються жорстокі воєнні злочини російської федерації.

З огляду на це Українська асоціація футболу висловлює свій протест на призначення російської бригади арбітрів на матч жіночої Ліги націй.

Аби дотримуватися гуманітарних цінностей та справедливості, притаманних європейській футбольній сім'ї, а також щоб забезпечити послідовність миротворчої позиції УЄФА щодо врегулювання залучення до європейського футболу представників росії, просимо вас уважно розглянути ситуацію та опрацювати можливість недопуску представників терористичної держави до матчів під егідою УЄФА" — говориться в листі УАФ.

Арбітринь із рф призначили на поєдинок Арменії та Казахстана.