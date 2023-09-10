Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проекту, ТМ Львівське, оцінює дії футболістів збірної України у матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Різні сценарії розвитку подій проголошувались напередодні протистояння, але левова частина з них була для нас невтішною. Однак сам хід подій на футбольному полі у Вроцлаві продемонстрував, що збірна України здатна грати нехай і в не найбільш видовищному стилі, проте з акцентом на рівність із відвертими фаворитами. Підсумок — нічия проти Англії, яка за своєю вагою дозволяє перекрити те прикре непорозуміння на Вемблі, що ми бачили пів року тому. Але на цьому приємності вечора не завершились, і вже за підсумком наступного протистояння проти Італії команда Сергія Реброва реально може зробити три чверті кроку на Євро-2024. І хто б міг подумати перед початком кваліфікації?

За підсумками голосування за підтримки спонсора збірної України ТМ Львівське приз "Лев матчу" у грі проти Англії отримав півзахисник нашої національної команди —_Олександр Зінченко, який цього разу звично зіграв у трикутнику в центрі поля, де запам’ятався вболівальникам, передусім, своїм умінням швидко перевести м’яч із фази захисту до нападу.

Велика інтенсивність спостерігалась у діях представника лондонського Арсенала в першій половині гри, але й після перерви він залишався не менш помітним. Особливо тоді запам’ятався момент зі стінкою з Циганковим на фланзі, та й у розбудові гольової атаки в глибині Олександр брав безпосередню участь. І, звичайно, забитий м’яч, як відмінна відзнака за значний обсяг роботи.

Football.ua оцінює гру футболістів збірної України у матчі на Міському стадіоні у Вроцлаві (за 10-бальною шкалою).

Україна

Георгій Бущан — 7,5. Порівнювати гру воротаря збірної України із суперником на протилежному боці поля не було жодного сенсу, бо Пікфорд пропустив фактично за нашої першої та єдиної реальної гольової нагоди. У той самий час безпосередньо порятунків воріт у Бущана було значно менше, аніж у рядовому матчі київського Динамо в цій нетривалій для клубу європейській кампанії. Однак і там потрібно було рятувати, і тут — Георгій із цим завданням упорався. Хтось, щоправда, каже, що треба було виходити на блокування удару Вокера, але то вже була проблема захисників у першу чергу.

Юхим Конопля — 8,0. Правий захисник Шахтаря розпочинав сезон на тлі чергового пошкодження, тож навіть на клубному рівні була помітна його відсутність. А тут матч такого рівня відповідальності та ще й проти такого суперника. І Конопля виходить у старті та робить просто видовищний перформанс на фланзі, де, на хвилинку, грали Меддісон, Чілвелл та Беллінгем. Перший узагалі почав утікати куди-завгодно із своєї зони за підсумком кількох виграних дуелей Юхимом. Не забуваймо й про гольовий пас.

Ілля Забарний (7,5) — Микола Матвієнко (5,5) — 6,5. Одна з найбільш проблемних ланок побудови нашої національної команди, що є цілком закономірним наслідком того, що ми бачимо на клубному рівні в цьому сезоні. Але цього разу ми залишились лише з невеликим переляком за підсумком кількох небезпечних ситуацій. Матвієнко, щоправда, знову мав певні проблеми в роботі з м’ячем під тиском суперників, тоді як на користь Забарного говорив лишень той факт, що це він посадив на картку дриблінгом Меддісона, а не навпаки. Після матчу Ребров заявив, що Микола грав із травмою, тож може й у цьому причина не до кінця впевненого перформанса.

Віталій Миколенко — 7,0. Лівий захисник збірної України цього вечора протистояв найкращому англійському футболісту минулого сезону, колишньому капітану Ліверпуля та просто реактивному фланговому захиснику Манчестер Сіті. І при цьому представник більш скромного Евертона не згнітився та навіть намагався місцями зіграти на випередження. Щоправда це й зіграло з ним лихий жарт у епізоді з пропущеним голом.

Олександр Зінченко — 8,5.

Георгій Судаков — 6,0. Після неочікуваної потреби у видаленні апендициту, півзахисник Шахтаря дуже важко набирає оптимальні кондиції. Але що Патрік ван Леувен, що Сергій Ребров, усе одно розраховуються на його допомогу, і відповідно надають місце в стартовому складі. У цьому матчі Судаков точно запам’ятався якісною грою в пресингу в першому таймі, а ось поперерві його відверто не вистачило.

Тарас Степаненко — 7,5. Шалений досвід нашого опорного півзахисника цього вечора відчувався незамінним атрибутом надійності в захисті. Із тією легкістю, із якою Степаненку вдавалось читати дії гравців Англії, він проводить геть не кожен матч високого рівня навіть у Шахтарі, а у Вроцлаві звітного вечора просто розквітнув у всій красі. Бездоганні відбирання, кілька своєчасних блокувань та безліч якісних передач під час виходу з-під пресингу — у цьому матчі було, за що зачепити погляд за діями Тараса.

Віктор Циганков — 7,5. Дії лідера каталонської Жирони намагались контролювати суперники від першої до останньої хвилини, проте Циганков усе одно десь знаходив той простір на чужій половині та майстрував швидкі атаки нашої команди. Кілька перспективних пасів у його виконанні так і не пройшли, або взагалі так і не були виконанні через брак часу, але тоді, коли це найбільш було потрібно, Віктор запустив удалий передгольовий пас.

Роман Яремчук — 5,5. Коли новачка іспанської Валенсії побачили в стартовому складі, то спочатку здивувались, а потім почали шукати обґрунтування такому рішенню тренерського штабу. Зійшлись у підсумку на тому, що Яремчук був потрібен задля пошуку нагоди для завершення поодиноких атак, але передусім від нього очікували пресингу біля центрального кола. Того самого пресингу, якого так і не відчув на собі Гаррі Кейн, коли робив карколомну гольову передачу.

Михайло Мудрик — 5,0. Судячи з усього, небагато можливостей у цьому сезоні буде в Мудрика для того, аби проявити свій талант належним чином у матчах дійсно високого рівня. Саме тому за них потрібно хапатись немов в останнє. Не цього разу. Михайло провів блідий матч, і в підсумку Вокер настільки залякав його своїми ривками на фланзі, що наш гравець узагалі відмовився з ним конкурувати.

Сергій Кривцов — 6,0. Як стало потім відомо, поява центрального захисника поперерві була спричинена виключно травмою в його попередника, а не бажанням тренерського штабу щось там радикально змінити в побудові команди. Кривцов, напевно, так і не виграв жодної дуелі в повітрі безпосередньо в Кейна, але й англійці атакували комбіновано, тоді як у Сергія цілком пристойно виходило підчищати знизу.

Артем Довбик — 5,0. Ротація нападників із прицілом на матч проти Італії. Навряд чи Яремчук гратиме в старті й у тій грі, тож Довбику просто був потрібен ігровий час для того, аби перемкнутись із геть не найбільш упевненого старту кар’єри в Жироні, незважаючи на гол у першому ж матчі. Зачепитись за м’яч перед чужим штрафним так у підсумку й не вдалось, тож і моментів не було.

Сергій Сидорчук — 6,0. Поява на полі колишнього капітана Динамо була кроком у бік захисту від Реброва на фінальні миттєвості гри, і Сергій у підсумку тим і займався, що піднімав м’яч у повітря задля розрядження становища поблизу штрафного. Ефектними ці дії назвати було важко, але результат було втримано, тож не доводиться обирати.

Віталій Буяльський — 6,0. Цікавою була й поява на полі свіжого атакувального півзахисника, бо Буяльський одразу почав збирати довкола себе суперників під час контролю м’яча та заробляти на собі дрібні порушення. Напевно, жодного епізоду боротьби на першому поверсі так і не програв, що в матчі проти Англії є доволі солідним показником.

Єгор Назарина — дебют на рівні головної команди країни заради відчуття великої гри, але допоки коментатори розповідали про позитивні якості гравця Шахтаря, той компенсований час себе вичерпав.

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