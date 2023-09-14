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Керманич Металіста 1925 прокоментував прийдешній матч проти Зорі.

Харківський Металіст 1925 у рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги зіграє домашній матч проти луганської Зорі.

Виконувач обов’язків головного тренера "жовто-синіх" Едмар напередодні протистояння поділився власними очікуваннями.

"Мені нічого сказати стосовно фаворитів у цій дуелі. Особливо в цьому чемпіонаті України, де майже всі команди можуть перемогти та втратити очки в будь-якому матчі, створити несподіванку.

Тому Зоря завжди залишатиметься Зорею. Треба поважати суперників у будь-які ситуації. Ми готуємося дуже серйозно до цього протистояння, вивчаємо суперника. Ближче до матчу вже будем готовими.

Від приходу Валерія Кривенцова на посаду головного Зорі для обох сторін є плюси, бо хлопці, які грали під керівництвом Валерія Сергійовича знають його добре. Так само й він знає наш колектив із середини. Майже всі хлопці з ним працювали. Відтак завжди є плюси та мінуси в цій ситуації.

Ми планували товариський матч з Олександрією минулими вихідними, але він не відбувся, бо в нас багато гравців мають травми, тому ми були змушені більш обережно ставитися до підготовки, щоб ще хтось не зламався.

Як я й казав, ми вивчаємо суперників, ми будемо намагатись грати в свою гру, як ми це робили в останніх матчах, тому побачимо на полі, як там буде. Будемо прагнути до перемоги — це точно. Цей переможний дух треба утримувати, увесь час думати наперед.

Зміни в тактиці на тлі трансферів Борячука, Чирука та Юсова? Це вже більш цікаве запитання. У тому плані, що це — суто тренерське запитання. Як ми завжди про це кажемо, усі футболісти, що знаходяться у розпорядженні тренерського штабу Металіста 1925, ми на всіх розраховуємо, усі готуються до гри. Будемо різні ситуації розглядати.

Ті футболісти, котрі будуть готові до гри, тих ми будемо ставити. Це наш принцип", — заявив український фахівець.

Матч Металіст 1925 — Зоря відбудеться 15 вересня, о 18:30.