Україна

Захисник Кривбасу та керманич Чорноморця визнані кращими за підсумками минулих місяців.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила результати голосування за звання найкращих тренера та гравця чемпіонату України-2023/24 за підсумками липня та серпня.

Так, найкращим гравцем тих місяців став захисник Іван Дібанго з криворізького Кривбасу, який випередив Кирила Фесюна (Колос), Дмитра Криськіва (Шахтар) та Юрія Климчука (Рух).

Щодо нагороди найкращого тренера УПЛ у липні та серпні, то вона дісталася представнику одеського Чорноморця Роману Григорчуку, який за підсумками голосування обійшов Віталія Пономарьова (Рух), Юрія Вернидуба (Кривбас) та Патріка ван Леувена (Шахтар).

Результат вибору вболівальників наступний:

Найкращий футболіст:

Іван Дібанго — 50,9 % голосів,

Юрій Климчук — 33,2 %,

Дмитро Криськів — 10,7 %,

Кирило Фесюн — 5,2 %.

Найкращий тренер:

Роман Григорчук — 43,8 % голосів,

Юрій Вернидуб — 32,3 %,

Віталій Пономарьов — 20,9 %,

Патрік Ван Леувен — 3 %.