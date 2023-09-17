Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку сьомого туру чемпіонату України, який відбудеться 17 вересня та розпочнеться о 13:00.

ЛНЗ та Рух продовжать програму сьомого туру української Прем’єр-ліги.

ЛНЗ — РУХ

Неділя, 17 вересня, 13:00. "Центральний", Черкаси. Арбітр – Олександр Кальонов (Львів). Пряма трансляція на ОТТ-платформах MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Рух чудово розпочав сезон, був лідером, а тепер ризикує згоріти, навіть ще нікуди не злетівши. Матч із Дніпром-1 був перенесений у момент, коли розклади були гранично не на користь віце-чемпіона, потім з Металістом 1925 довелося грати після моменту, коли клуб офіційно заявив про своє розформування. Виняткові особливості українського футболу не дають розкритися однією із найцікавіших команд сезону.

ЛНЗ – нормальна, суто футбольна перевірка на міцність команди Пономарьова. Клуб із Черкас дивно змінив тренера, але якщо щодо Олександра Ковпака справді були сумніви, як він покаже себе на дистанції, то Олег Дулуб має великий досвід. Читай – якісно розставляє капкани на шляху будь-якої атакуючої команди. А Рух, що нетипово для української команди нижчий за п'яте місце, сильний саме в атаці: цікаво, як покаже себе, наприклад, Климчук.

Плюс до цього на Рух починає діяти вічна проблема сильних команд: їхня участь у збірних. До молодіжки їздили Роман, Слюбик, Квасниця, Теслюк – і подивимося, як вони себе покажуть після повернення. Режим ігор по два матчі на тиждень для них все ще незвичний.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

ЛНЗ на своєму полі очок в УПЛ ще не набирав – 3 поразки.

Рух може зазнати 30-ї поразки або 30-й раз зіграти внічию в Чемпіонатах.

Рух утримує клубну рекордну безпрограшну серії в УПЛ, яка триває 9 ігор: 5 перемог та 4 нічиї.

В гостях рухівці не програють впродовж 3-х ігор (2 перемоги та нічия) і до повторення клубного рекорду ще одна гра.

1-а домашня гра ЛНЗ при Олегу Дулубу.

40-й гол в УПЛ може забити Денис Олійник (ЛНЗ), 25-й – Юрій Климчук (Рух).

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