Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку сьомого туру чемпіонату України, який відбудеться 17 вересня та розпочнеться о 15:00.

Дніпро-1 та Колос продовжать програму сьомого туру української Прем’єр-ліги.

Дніпро-1 — Колос Неділя, 17 вересня, 15:00. "Дніпро-Арена", Дніпро. Арбітр – Ігор Пасхал (Херсон). Пряма трансляція на УНIАН

Насамперед, просто висловимо задоволення від повернення Юрія Максимова до УПЛ. Такі тренери потрібні у найкращих українських клубах, а призначення Юрія Вільовича у ФК Звягель виглядало якоюсь збоченою версією поїздки до Аравії. Звягель – фарм-клуб Полісся, він живе за рахунок гравців, які не знадобилися в Житомирі (там навіть чисто географічно досить близько), і якби у Калітвінцева не пішло у Полісся, Максимов, напевно, був би першим претендентом на заміну – але дзвінок із Дніпра-1 дозволив йому не чекати цього “не пішло”.

Цікаво, що одним із мотивів повернення Максимов назвав “Дніпро, рідне місто”. Тобто якби Дніпро-1 не вилетів від словаків чи просто вирішив залишитися в Ужгороді, тренер відмовив би? Ох вже ці футбольні люди – вони завжди соромляться просто говорити про справжні мотиви, навіть Гендерсон заперечує, що поїхав до Саудівської Аравії заради грошей...

Диспозиція безпосередньо найближчого матчу проста: як завжди, Колос гратиме виключно другим номером, і від Дніпра-1 вимагатиметься зламати насичену оборону. Проблема саме з цим коштувала роботи Кучеру: команда звикла забивати потрібну (або хоча б мінімально допустиму) кількість голів завдяки Довбику, а без нього почала виглядати в атаці просто безпорадно.

Легко сказати “побачимо, що придумає Максимов”, але що взагалі можна встигнути зробити за пару тренувань? Керівництво тягнуло з призначенням до кінця паузи збірних (якщо чутки про пріоритетність Михайленка перед Максимовим правдиві, то це просто анекдот), і тепер Юрію Вільовичу доводиться вивчити команду і адаптуватися до неї за два дні до першої гри. Втім, Рубчинський з Пiхальонком у будь-якому разі їздили до збірних, а без них атаку навряд чи награєш. Допомогти Дніпру-1 має дискваліфікація Бурди: основний захисник Колоса примудрився у перших шести турах отримати чотири жовті.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

У 5-му для себе клубі УПЛ в статусі головного тренера дебютує Юрій Максимов, який раніше провів 178 ігор біля керма Оболоні, Кривбасу, донецького Металурга та Ворскли.

Колос може зазнати 50-ї поразки в УПЛ.

Безвиграшна серія Дніпра-1 триває в Чемпіонаті 3 гри: 2 нічиї та поразка.

Безгольовий серіал Колосу в УПЛ триває 235 хвилин.

Колос при Ярославу Вишняку може 10-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Новачок Дніпра-1 Євгеній Волинець в минулому сезоні виступав за Колос.

Новачок Колоса Валерій Лучкевич у минулому чемпіонаті виступав за Дніпро-1.

ПОТОЧНА ФОРМА: