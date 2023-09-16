Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку сьомого туру чемпіонату України, який відбудеться 16 вересня та розпочнеться о 17:00.

Донецький Шахтар та київська Оболонь продовжуватимуть програму сьомого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Арена Львів у Львові.

ШАХТАР — ОБОЛОНЬ

СУБОТА, 16 ВЕРЕСНЯ, 17:00. СТАДІОН АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Чинні чемпіони України цими вихідними думками будуть уже на полі стадіону Фолькспаркштадіон у Гамбурзі за прослуховуванням мотивів гімна Ліги чемпіонів УЄФА, проте від виконання обов’язків у національній першості це їх не звільнятиме. Та й маршрут "гірників" на єврокубкову дуель проти португальського Порту підібраний таким чином, щоб спочатку завітати до Львова на знайому Арену Львів, а потім уже за тиждень повернутись на неї задля не менш цікавого протистояння проти місцевого Руху.

Але поки що Шахтар має думати виключно про київську Оболонь, яка так само вирушила вслід за донеччанами на захід задля проведення інтригуючого протистояння. Новачки цього розіграшу "елітної" першості вже встигли зарекомендувати себе в якості дуже непоступливого колективу, однак цього сезону, як бачиться, такими характеристиками володіє ледь не кожна команда чемпіонату, тож для успіхів потрібно вигадати щось ще.

Саме цього "щось" подекуди й не вистачало футболістам Валерія Іващенка в попередніх протистояннях, бо всі ми пам’ятаємо ту шалене "підзабуте" столичне дербі проти київського Динамо (2:4), але навіть за яскравої гри Оболонь тоді не змогла розраховувати на залікові бали. Дещо краще ситуація в цьому плані була за підсумками зустрічей проти Дніпра-1 (2:1) чи Звягеля в Кубку України (1:0), але з однією перемогою з моменту початку змагань далеко не заїдеш.

Для Шахтаря ж Оболонь є дуже суттєвим подразником, незважаючи на актуальні кондиції команди. Ще до свого реформування столичний колектив був першим гостем Донбас Арени, який зумів переграти її полі "гірників", і вже потім це вдалось каталонській Барселоні. Вочевидь, історична клубна пам’ять має бути присутня в донеччан, тож нинішнім "пивоварам" доведеться захищати ще й той результат. Та чи вдасться це зробити за тієї умови, коли в тебе один із найгірших захистів у національній першості? Хоча й "помаранчево-чорні" далеко не відійшли зі своїми сімома пропущеними голами (проти дев’яти в Оболоні).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Шахтар може виграти 660 матч в рамках УПЛ, або зазнати 120 поразки.

Оболонь не грає внічию після повернення до "еліти".

Шахтар забиває в чемпіонаті 35 матчів поспіль — 83 голи.

Оболонь тим часом не може забити останніх 187 хвилин.

Ігор Кирюханцев із Зорі може зіграти 100 матч в УПЛ та забити 10 гол.

15 м’яч у рамках УПЛ може забити захисник Шахтаря Дмитро Чигринський, а 10 гол у чемпіонаті може опинитись на рахунку Дмитра Криськіва.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались 13 разів — 11 перемог Шахтаря, 2 перемоги Оболоні. Останній офіційний матч завершився перемогою донеччан у Кубку України (1:0) у серпні 2014 року. Гол забив Луїс Адріано.