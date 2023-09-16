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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та київська Оболонь.

Донецький Шахтар та київська Оболонь продовжуватимуть програму суботи в рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги.

Патрік ван Леувен, після перемоги над закарпатським Минаєм (4:1), використав із перших хвилин новачка Рудька в рамці воріт, тоді як Конопля зіграє праворуч у захисті, а Лемкін та Ракіцький складуть пару в центрі оборони. Судаков повернеться до центральної вісі.

Валерій Іващенко, на тлі поразки від житомирського Полісся (0:2), залучив до стартового складу Суханова та Прокопенка на фланги захисту, тоді як Дубко та Лук'янчук долучаться до трійки в центрі оборони, а Косовський та Вовкун зіграють у центральній ланці. Мединський виступати в парі нападників із Таранухою на вістрі.

Шахтар: Рудько — Конопля, Лемкін, Ракіцький, Азарові — Степаненко — Зубков, Судаков, Криськів, Кащук — Сікан.

Запасні: Пузанков, Твардовський, Міроші, Кастілло, Егіналду, Топалов, Очеретько, Назарина, Невертон, В’юнник, Келсі.



Оболонь: Рибка — Суханов, Приймак, Лук’янчук, Дубко, Прокопенко — Косовський, Черненко, Вовкун — Мединський, Тарануха.

Запасні: Федорівський, Кичак, Краснопір, Чернов, Груша, Нагієв, Карась, Осман, Фатєєв, Муха, Даниленко.



Гра Шахтар — Оболонь почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.