Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та львівський Рух.

Черкаський ЛНЗ та львівський Рух розпочинатимуть програму неділі в рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги.

Олег Дулуб, після нічиєї проти дніпровського Дніпра-1 (0:0), залучив до стартового складу Норенкова ліворуч у захист, тоді як Олійник зіграє в центрі поля, а Хобленко очолить атаку.

Віталій Пономарьов, на тлі нічиєї проти харківського Металіста 1925 (1:1), використав із перших хвилин Руніча на правому фланзі атаки.

ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопирьонок, Калюжний, Муравський, Норенков — Бойко, Олійник — Наумець, Хобленко, Пасіч.

Запасні: Самойленко, Дубовий, С. Шестаков, Хамелюк, Тищенко, Тарасенко, Савін, Насонов, Копил, Банада.



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон, Притула — Руніч, Климчук, Соломон-Отабор.