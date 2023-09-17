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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та рівненський Верес.

Криворізький Кривбас та рівненський Верес завершуватимуть програму неділі в рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Гірник.

Юрій Вернидуб, після перемоги над ковалівський Колосом (3:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Сергій Лавриненко, на тлі перемоги над одеським Чорноморцем (3:1), використав із перших хвилин Хондака в центрі захисту, тоді як Шестаков зіграє на вістрі атаки.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч, Бізімана — Вакулко, Хомченовський, Задерака — Кожушко.

Запасні: Маханьков, Хома, Рябов, Приходько, Кузик, Татарков, Семотюк, Дебелко, Блізніченко, Устименко, Гончарук, По.



Верес: Паст — Вовченко, Хондак, Курко, Шевченко — Кучеренко, Кучеров — Гайдучик, С. Шарай, В. Шарай — Шестаков.

Запасні: Когут, Коркодим, Гагун, Жуліо Сезар, Марусич, Ковалюк, Яго, Кухарук, Світюха.



Гра Кривбас — Верес почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.