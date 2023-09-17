Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку сьомого туру чемпіонату України, який відбудеться 17 вересня та розпочнеться о 17:00.

Кривбас та Верес продовжать програму сьомого туру української Прем’єр-ліги.

КРИВБАС — ВЕРЕС Неділя, 17 вересня, 17:00. Стадіон “Гірник”, Кривий Ріг. Головний арбітр зустрічі — Анастасія Романюк (Івано-Франківськ). Пряма трансляція на ОТТ-платформах MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Після поразки від Олександрії у першому турі на Кривбас вилилося багато критики. Вкотре надто агресивно поводився Вернидуб – у топ-клубах давно стала нормою наявність психолога, і Кривбасу варто розщедритися на професіонала заради нього одного. Але, так чи інакше, це була одна гра, а після неї президентський клуб набрав класний хід.

Три перемоги у п'яти матчах – та 3:3 з Шахтарем у четвертому! Кривбас, на відміну від 75% ліги, знайшов сценарій атаки: Дібанго просто розриває оборони суперників проходами по флангу. Камерунця визнали найкращим гравцем місяця, і він, звичайно, дуже багато захоплюється атакою, але тут вже виявляються сильні сторони Вернидуба. Юрій Миколайович – один із найкращих майстрів у плані того, щоб його підопічні підстраховкою та вибором позиції компенсували недоліки головних талантів. Хтось чув про недоліки Малиновського, коли той феєрив у Зорі?

Таким чином, Кривбас на тлі явно непростого календаря тримається у верхівці таблиці та виглядає головним претендентом на третє-четверте місце. А так було просто прикро: Шахтар виглядає слабко, Дніпро-1 – просто жахливо, Динамо не виглядає ніяк, бо переносить матчі – а змагатися з ними за перші рядки ніби й нікому. Рух, Полісся – це несерйозно, межа амбіцій таких команд – Ліга конференцій.

Втім, щойно будь-яка українська команда починає демонструвати атакуючий потенціал, для десятка інших це стає знаком ще ретельніше проти неї оборонятися. Вереса це стосується у квадратi: заміна Вірта на Лавриненка чітко ознаменувала відхід від простого “бей-біжи” до стандартного провінційного автобуса. Ну, побачимо, як ця команда зустрічатиме Дібанго. Чекаємо на двох правих захисників?

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Програшна гостьова серія Вересу в Чемпіонатах триває 5 ігор.

150-й матч в УПЛ може провести Максим Задерака (Кривбас).

25-й гол в УПЛ може забити Дмитро Хомченовський (Кривбас).

Різні клуби Юрія Вернидуба можуть зазнати 40-ї домашньої поразки в УПЛ.

Різні команди Сергія Лавриненка можуть пропустити 100-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

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