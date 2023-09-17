Україна
17 вересня 2023, 19:02
Кривбас дотиснув Верес наприкінці непростого протистояння
Колектив Юрія Вернидуба піднявся на другу сходинку турнірної таблиці.
Кривбас — Верес, фото УПЛ
17 вересня 2023, 19:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кривбас — Верес 2:1
Голи: Бескоровайний, 11, Іліч, 85 — Кучеров, 34
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч (Татарков, 88), Бізімана — Вакулко (Приходько, 64), Хомченовський, Задерака (Кузик, 82) — Кожушко (Дебелко, 63).
Верес: Паст — Вовченко, Хондак (Світюха, 78), Курко, Шевченко — Кучеренко, Кучеров (Кухарук, 87) — Гайдучик (Марусич, 65), С. Шарай (Гагун, 66), В. Шарай — Шестаков (Яго, 66).
Попередження: Бізімана — Кучеров, С. Шестаков, С. Шарай, Вовченко