Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 17 вересня 2023 року, 13:00.

У поєдинку сьомого туру української Прем’єр-ліги на полі стадіону Центральний у Черкасах відбулось протистояння поміж місцевим ЛНЗ та львівським Рухом.

Колектив Олега Дулуба запропонував конкурентний футбол своїм суперникам від самого початку гри й гості мали суттєві проблеми навіть із банальним створенням гольових моментів.

А вже під завісу першого тайму "жовто-чорні" пропустили гол, після якого мали будувати плани на поновлення рівноваги за рахунком після перерви.

Проте що з голом у відповідь Рух затягнув, що потім не зміг втриматись від чергової помилки в захисті наприкінці основного часу, тож уперше програв у поточному сезоні.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ЛНЗ — Рух у 7 турі української Прем’єр-ліги:

ЛНЗ — Рух 2:1

Голи: Норенков, 36, Прядун, 86 — Квасниця, 63

ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопирьонок, Калюжний, Муравський, Норенков — Бойко (Тарасенко, 89), Олійник (Селін, 74) — Наумець (Тищенко, 75), Хобленко (Прядун, 68), Пасіч (С. Шестаков, 69).

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон, Притула (Таллес, 55) — Руніч (Квасниця, 55), Климчук, Соломон-Отабор (Пастух, 84).

Попередження: Притула, Калюжний — Пасіч, Едсон, Дідик, Сапуга