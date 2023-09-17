Україна
17 вересня 2023, 14:55
ЛНЗ першою в історії домашньою перемогою в УПЛ зупинив непереможну серію Руху
Колектив Олега Дулуба вперше здобув максимально можливу кількість балів за нового головного тренера.
ЛНЗ — Рух, фото УПЛ
17 вересня 2023, 14:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ЛНЗ — Рух 2:1
Голи: Норенков, 36, Прядун, 86 — Квасниця, 63
ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопирьонок, Калюжний, Муравський, Норенков — Бойко (Тарасенко, 89), Олійник (Селін, 74) — Наумець (Тищенко, 75), Хобленко (Прядун, 68), Пасіч (С. Шестаков, 69).
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон, Притула (Таллес, 55) — Руніч (Квасниця, 55), Климчук, Соломон-Отабор (Пастух, 84).
Попередження: Притула, Калюжний — Пасіч, Едсон, Дідик, Сапуга