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ЛНЗ — Рух 2:1
Голи: Норенков, 36, Прядун, 86 — Квасниця, 63

ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопирьонок, Калюжний, Муравський, Норенков — Бойко (Тарасенко, 89), Олійник (Селін, 74) — Наумець (Тищенко, 75), Хобленко (Прядун, 68), Пасіч (С. Шестаков, 69).

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон, Притула (Таллес, 55) — Руніч (Квасниця, 55), Климчук, Соломон-Отабор (Пастух, 84).

Попередження: Притула, Калюжний — Пасіч, Едсон, Дідик, Сапуга