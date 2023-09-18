Україна

Український півзахисник виступає за основний склад киян з 2014 року.

Матч проти полтавської Ворскли став 300-м за київське Динамо в усіх турнірах для 30-річного півзахисника Віталія Буяльського, повідомляє офіційний сайт клубу.

Буяльський дебютував за Динамо майже 12 років тому, 21-го вересня 2011 року. Тоді він відіграв лише 5 хвилин у кубковому поєдинку проти Креміня. Всі 90 хвилин він вперше провів у грі проти Металіста 1-го березня 2015 року.

🤩 Віталій Буяльський проводить свій 3️⃣0️⃣0️⃣-й матч в усіх турнірах за «Динамо»! 🤍💙 pic.twitter.com/vhxJn6JumP — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 18, 2023

Протягом 300 матчів за Динамо Буяльський відзначився 65 голами та 50 асистами. Зараз він є капітаном клубу.

Більше матчів за киян з діючого складу команди має лише вінгер Андрій Ярмоленко. Гра проти Ворскли стала для нього вже 342-ю.