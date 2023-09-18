Український півзахисник виступає за основний склад киян з 2014 року.
Віталій Буяльський, фото Динамо
18 вересня 2023, 18:30
Матч проти полтавської Ворскли став 300-м за київське Динамо в усіх турнірах для 30-річного півзахисника Віталія Буяльського, повідомляє офіційний сайт клубу.
Буяльський дебютував за Динамо майже 12 років тому, 21-го вересня 2011 року. Тоді він відіграв лише 5 хвилин у кубковому поєдинку проти Креміня. Всі 90 хвилин він вперше провів у грі проти Металіста 1-го березня 2015 року.
Протягом 300 матчів за Динамо Буяльський відзначився 65 голами та 50 асистами. Зараз він є капітаном клубу.
Більше матчів за киян з діючого складу команди має лише вінгер Андрій Ярмоленко. Гра проти Ворскли стала для нього вже 342-ю.