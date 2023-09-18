Україна
18 вересня 2023, 19:02
Динамо Київ упевнено переграло Ворсклу
Колектив Мірчі Луческу достатньо свіжим повернувся до виступів у рамках УПЛ на тлі тривалої павзи без офіційних матчів.
Динамо Київ — Ворскла, фото УПЛ
18 вересня 2023, 19:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — Ворскла 2:0
Голи: Волошин, 5, Беніто, 83
Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Біловар, Попов, Дубінчак — Бражко, Андрієвський (Рамадані, 86) — Ярмоленко, Буяльський, Волошин (Кабаєв, 60) — Ванат (Беніто, 77).
Ворскла: Ісенко — Пердута, Сантана, Бацула (Островський, 76), Корнієнко — Павлюк, Скляр (Черниш, 89) — Кане (Тіагуїньйо, 89), Нестеренко (Крупський, 62), Челядін (Хрипчук, 89) — Степанюк.
Попередження: Сантана, Скляр, Корнієнко