Україна

Шахтар продовжує скаржитися на дії ФІФА.

З початку повномасштабної агресії країни 404 проти України, ФІФА дозволило іноземним гравцям з УПЛ покидати свої команди на безкоштовній основі, лишивши таким чином українські клуби потенційного заробітку в наслідок продажу цих футболістів. На це вкотре звертає увагу всього футбольного світу генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"ФІФА знищила український футбол, зруйнувала наш фундамент та нашу конкурентоспроможність.

На початку повномасштабної війни на нашому балансі було 40 млн. євро непогашених платежів за наші підписання. Поширеною практикою є оплата частинами. Але раптом у нас вже не було нічого, тому що іноземні зірки могли просто втекти від нас і всі доходи зникли.

Досі не було жодних консультацій з ФІФА. ФІФА завжди пояснює, що футбол-це одна велика родина. Але нас просто викинули. Ми знайшли домовленості з усіма іноземними гравцями, нікому не треба було повертатись",-сказав Сергій Палкін німецькому виданню Bild

Нещодавно донецький Шахтар програв справу проти ФІФА у Міжнародному спортивному суді у Гаазі.