Шахтар продовжує скаржитися на дії ФІФА.
Сергій Палкін, Getty Images
21 вересня 2023, 12:54
З початку повномасштабної агресії країни 404 проти України, ФІФА дозволило іноземним гравцям з УПЛ покидати свої команди на безкоштовній основі, лишивши таким чином українські клуби потенційного заробітку в наслідок продажу цих футболістів. На це вкотре звертає увагу всього футбольного світу генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.
"ФІФА знищила український футбол, зруйнувала наш фундамент та нашу конкурентоспроможність.
На початку повномасштабної війни на нашому балансі було 40 млн. євро непогашених платежів за наші підписання. Поширеною практикою є оплата частинами. Але раптом у нас вже не було нічого, тому що іноземні зірки могли просто втекти від нас і всі доходи зникли.
Досі не було жодних консультацій з ФІФА. ФІФА завжди пояснює, що футбол-це одна велика родина. Але нас просто викинули. Ми знайшли домовленості з усіма іноземними гравцями, нікому не треба було повертатись",-сказав Сергій Палкін німецькому виданню Bild
.
Нещодавно донецький Шахтар програв справу проти ФІФА у Міжнародному спортивному суді у Гаазі.
"І для цього ми вживаємо заходів проти окремих клубів. Ми ведемо переговори з Тоттенгемом та їхнім босом Даніелем Леві про те, як вони виплатять нам компенсацію за Манора Соломона. Ми купили його за 6 млн. євро, тренували його, його ринкова вартість зросла до 18 млн. євро, а потім він перейшов до Тоттенгема за нуль євро. І це нікого не турбує. Ми вживаємо заходів по Ліону та Галатасараю за аналогічним трансфером нашого гравця Тете.
Чи знаєте ви, хто виграє найбільше? Агенти. Бувають випадки, коли вони пропонують гравцям безкоштовний трансфер із Шахтаря, а самі одержують великі гроші. ФІФА дозволила агентам виключати український футбол.
У будь-якому разі ми не залишимо це просто так. Шахтар готує позов проти ФІФА до Європейської комісії",-підсумував генеральний директор "гірників".