Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку восьмого туру чемпіонату України, який відбудеться 22 вересня та розпочнеться о 17:00.

Оболонь в рамках восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Верес.

Оболонь — Верес

П'ятниця, 22 вересня, 17:00. Стадіон Оболонь-Арена, Київ. Арбітр – Олександр Омельченко (Слов'янськ). Пряма трансляція на OTT-платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ.

Оболонь підходить до звітного поєдинку на чотирнадцятій сходинці турнірної таблиці. Новачок УП змін набрати п'ять балів в семи іграх чемпіонату, проте запам'ятався дуже непоганим рівнем гри. Оболонь намагається грати у футбол, незалежно від рівня супротивника. В минулому турі "пивовари" поступились Шахтарю з рахунком 0:1, хоча дали потужний бій.

Оболонь, не дивлячись на місце в турнірній таблиці, виглядає як команда, що цілком може фінішувати в середині турнірної таблиці. Наступний супротивник, Верес, йде слідом за "пивоварами", тому цей матч можна назвати грою за шість очок. Команда Лавриненка набрала лише чотири бали за шість ігор та йде на передостанній сходинці.

В минулому турі Верес грав на виїзді проти міцного Кривбасу та зазнав поразки з рахунком 1:2. Команда довгий час претендувала на нічию, проте пропустила на 85 хвилині. Верес програв шість матчів поспіль на виїзді в рамках чемпіонату України, проте має позитивну статистику очних протистоянь проти Оболоні — рівняни виграли три останніх зустрічі та ніколи не поступались супротивнику.

Проте варто розуміти, що й Оболонь на своєму полі в цьому сезоні елітного дивізіону чемпіонату України ще не перемагала. В будь-якому випадку, зустріч обіцяє бути вкрай цікавою з великою кількістю боротьбу. Ми ж очікуємо, що Оболонь в черговий раз покаже впевнений рівень гри та здобуде позитивний результат в цьому поєдинку.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Верес на полях суперників не перемагає в УПЛ впродовж 10-ти ігор: 2 нічиї та 8 поразок.

Оболонь в УПЛ на своєму полі ще не перемагала – 2 нічиї та поразка.

Безгольовий серіал Оболоні в Чемпіонаті триває 277 хвилин.

Програшна гостьова серія Вересу в Чемпіонатах триває 6 ігор.

Серія рівнян з пропущенними голами в УПЛ триває 6 ігор.

50-й матч в УПЛ може провести Владислав Шарай (Верес).

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