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Пилип Будківський вже відзначився двома забитими м’ячами в елітному дивізіоні українського футболу.

Нападник Полісся Пилип Будківський прокоментував стартовий відрізок української Прем'єр-ліги, який став дебютним для житомирського клубу.

"Старт був непоганий. І для команди, яка тільки вийшла в Прем’єр-Лігу, ми показуємо, на мою думку, непоганий футбол. І для вболівальників, і по результату. Чогось десь нам, мабуть, ще не вистачає. Після Першої ліги в нас нова команда, багато нових футболістів. Але, незважаючи на це, у нас є якийсь результат. І ми хочемо добувати цей результат у кожній грі. Але, щоб він був позитивним. Десь ми втрачали на останніх хвилинах очки, де не повинні були. Десь, можливо, нам не фартило. Але якщо оцінювати в загальному, я думаю, що ми на тверду четвірку зіграли ці ігри.

Думаю, це тільки початок. Попереду ще багато і праці, і ігор. Тому, думаю, нам ще є до чого адаптуватись. Думаю, ми можемо і краще грати, і до чогось краще ставитись. У нас все попереду — ми зможемо набирати більше очок, бо все залежить тільки від нас.

Які матчі запам’ятались найбільше? Як кажуть, завжди запам’ятовується перший і останній матч. Тому це, мабуть, перший домашній матч у Житомирі. Ми перемогли, хотілось, звісно, тоді забити. Адже ми вийшли в Прем’єр-Лігу і хочеться забивати в кожній грі. Тому, думаю, цей матч залишиться також і в пам’яті вболівальників Полісся. Дай Бог, щоб так і продовжувалось.

Я б не сказав, що пропущені голи на останніх хвилинах це прокляття. Але десь була трохи концентрація, десь, можливо, нерозуміння того, що треба було зробити. Це і призводило до того, що ми втрачали очки. Десь нам залетів гарний гол наприкінці, але ж можна сказати, що ми і з Оболонню на останніх хвилинах і пенальті заробили, і ще один гол забили. Тому десь нам і повернулось. Тому, я б не сказав, що це якесь прокляття. Якби це тягнулось 5-6 турів, то так. А так — 1-2 тури, дай Боже, щоб це забулось та й усе.

Всі новачки пройшли збори, до того всі грали в Прем’єр-Лізі або за кордоном, тому всі ми розмовляємо однією мовою. Тому мені здається, що адаптація, як така і не потрібна, хіба в ігрових схемах. А так — всі грають, це класно, що всі знайшли спільну мову і усі в колективі на одній хвилі.

Як налагоджую взаємодію із легіонерами? Бені, ще коли приїхав, то одразу ж сів позаду в автобусі, одразу жартували. Якось так склалось, що обидвоє хлопців одразу гарно зайшли в колектив. Буває так, коли приходять гравці з-за кордону, то не так одразу добре заходять у колектив: хтось може навіть зіркою себе вважати. А тут — і Бені, і Аріель спокійно влились в колектив. Тому, на мою думку, все гарно виходить. Вони одразу почали грати, а далеко не всі легіонери відразу потрапляють в основу і забивають. Тому вони молодці і я впевнений, що в них все попереду, як все попереду і в команди. Думаю, ми допоможемо їм в команді, в колективі.

В них є перекладач — Ігор, як його називають, тато цих хлопців. Спілкуємось через нього, він їм підказує. Потроху, за місяць-два, вони будуть дуже добре розуміти на полі, чого від них хочуть.

Думаю, всі бачать, як Бені біжить — це в нього є. Аріель — має дуже гарну техніку, може прибрати, обіграти, дуже націлений на ворота. Це гарно для атакувальних гравців. Вони навіть і на тренуваннях шукають ворота, намагаються пробити. Це дуже гарна якість футболістів. Вони непогано доповнюють команду. Може, чогось не вистачало, наприклад, швидкості, Бені цю швидкість додав. Зараз всі команди, які нас дивляться, вони вже перестраховуються і дивляться — з’явився дуже швидкий футболіст. В нас і так фланги були швидкі, а тут — ще швидше. Зараз проти нас вже по-іншому потрібно грати. Аірель додав креативу в центрі, додав якості дриблінгу. Вони з Бені теж одне одного дуже добре розуміють. Буває навіть заграються на полі, ми трохи кажемо їм, щоб вони грали з усією командою на полі. Вони це розуміють і перелаштовуються. Тому з цим все дуже нормально.

Загалом зараз всі команди рівні. Кожен в кожного може відібрати очки. Чорноморець обіграв Динамо, потім Чорноморець програє Вересу. Всі виходять і кожен намагається забрати очки. Це, мабуть, цікаво для вболівальників, бо всі в турнірній таблиці поруч, немає двох-трьох команд, які відриваються, як це було з Динамо та Шахтарем, коли до них не могли підійти близько. А зараз всі разом. Хтось піднявся, хтось опустився. Хочеться триматись зверху таблиці. Хоч ми і вийшли з Першої ліги, але футболісти з УПЛ, всі хочуть бути на вершині. І це — можливо, бо всі рівні. На мою думку, це можливо і все буде залежати тільки від нас.

Це мотивує в тому плані, що ти можеш бути вгорі турнірної таблиці. Це — мотивує, бо в кожного є амбіції, кожен хоче чогось досягти у футболі. Зараз прогресують футболісти, команда прогресує, бо йде на вершині. Це все змінюється, але хочеться, щоб так і було. Ця рівність повинна мотивувати і мотивує всіх — всім хочеться, щоб команда так і йшла до мети.

Амбітне завдання від президента — зайняти місце в першій п'ятірці чемпіонату? Це гарна мотивація. Тим більше, що ми зараз у верхній частині таблиці, кожен вже отримав свою порцію мотивації. Ми хочемо бути там, де ми зараз є — в зоні єврокубків. Є амбіції президента, є амбіції команди, є амбіції тренера. Звісно, хочеться потрапити в єврокубки. Але всього цього можна досягти через тренування, через футбольні поля. Все залежить від нас — якщо ми будемо зібрано грати і показувати той футбол, в який ми вміємо грати, то у нас все вийде і все буде добре.

Щоб сказав би фанатам? Вболівайте за команду, ніколи не кидайтесь словами в команду, бо буває і хороше, і погане. Від цього нікуди не дінешся. Ми все зробимо для Полісся, для Житомира, для вболівальників, які дивляться, переживають, не можуть потрапити на футбол. Я в голові прокручував, що можна було б сказати, але зараз не можу зібрати.

Головне — вірити в команду, бути разом з командою. І ми разом за кожного вболівальника переживаємо, ми розуміємо, що у фан-зоні всі вони дивляться. І ми хочемо порадувати всіх, хто вболіває за Житомир. Щоб Житомир процівтав, всі були щасливі, команда розвивалась і ми всі разом йшли до тієї мети, яка в нас є", - сказав Будківський в інтерв'ю клубній прес-службі.

Після семи турів Полісся набрало 12 очок та посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій наступний матч команда із Житомира проведе проти Минаю. Гра відбудеться 23 вересня о 15:00 за київським часом.