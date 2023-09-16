У рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги Чорноморець здобув перемогу над Поліссям.

Єдиний гол в поєдинку на рахунку Васильєва. Гравець одеситів виконав неймовірний штрафний удар, з яким не зміг впоратись Бойко.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Чорноморець – Полісся у 7 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

 

Чорноморець — Полісся 1:0
Гол: Васильєв, 13

Чорноморець: Варакута — Путря, Гучек, Єрмаков, Брагару — Кузик (Авагімян, 74), Васильєв, Шпорн — Штогрін, Ієде, Бойчук (Дада, 73).

Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Крушинський (Кушніренко, 46), Танковський — Назаренко (Козак, 74), Аріелсон (Грицук, 46), Янаков (Макуана, 46) —  Будківський.

Попередження: Бойчук — Шабанов, Смоляков, Бойко, Грицук, Танковський