Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 16 вересня 2023 року, 15:00.
ЧОРНОМОРЕЦЬ — ПОЛІССЯ, ФОТО УПЛ
16 вересня 2023, 20:00
У рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги Чорноморець здобув перемогу над Поліссям.
Єдиний гол в поєдинку на рахунку Васильєва. Гравець одеситів виконав неймовірний штрафний удар, з яким не зміг впоратись Бойко.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Чорноморець – Полісся у 7 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Чорноморець — Полісся 1:0
Гол: Васильєв, 13
Чорноморець: Варакута — Путря, Гучек, Єрмаков, Брагару — Кузик (Авагімян, 74), Васильєв, Шпорн — Штогрін, Ієде, Бойчук (Дада, 73).
Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Крушинський (Кушніренко, 46), Танковський — Назаренко (Козак, 74), Аріелсон (Грицук, 46), Янаков (Макуана, 46) — Будківський.
Попередження: Бойчук — Шабанов, Смоляков, Бойко, Грицук, Танковський