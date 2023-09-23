Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку восьмого туру чемпіонату України, який відбудеться 23 вересня та розпочнеться о 13:00.

ЛНЗ в рамках восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Динамо.

ЛНЗ — Динамо

Субота, 23 вересня, 13:00. Стадіон “Черкаси-Арена”, Черкаси. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків). Пряма трансляція на OTT-платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ.

Динамо в минулому турі перемогло буденно за рахунком, але просто чудово за грою. 2:0 з Ворсклою відбулися на тлі страшенної нереалізації – а так, розгром за рахунком мiг оформлятися вже до п'ятої хвилини. Напрочуд добре, динамічно став працювати центр поля з Бражком, а в тому, як здатні в УПЛ разом творити Ярмоленко, Ванат та Буяльський, і сумнівів не було.

У такому становищі Динамо стає мішенню. Для ЛНЗ будь-який матч із грандом – привід застебнутись на всі гудзики і не переходити середину поля, і зміна тренера цьому лише сприяє. Якщо Ковпак через недосвідченість ще міг би спробувати чимось “здивувати” суперника, то Дулуб точно діятиме максимально прагматично. І ресурс для цього він має: у попередніх чотирьох матчах команда пропустила всього тричі. Два голи з цих трьох, щоправда, призвели до мінімальних поразок, але 0:0 із Дніпром-1 відстояти вдалося.

При цьому, звичайно, перевага киян у класі просто величезна. Динамо вже і на єврокубкову втому не може посилатися: після попереднього матчу минуло чотири повні дні, що для команди з такою лавкою просто величезна перерва. І суто з глядацької точки зору було б цікаво, якби у ЛНЗ зміг зіграти Рибалка: окрім його динамівського минулого, він дуже допоміг би команді з суто тактичної точки зору. На жаль, після травми у першому турі опорник навіть не потрапляв у заявку команди.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

940-й матч Динамо в Чемпіонатах України.

Загальна гольова серія Динамо продовжується в УПЛ 16 ігор (38 голів), а в гостях – 26 ігор (57 голів).

ЛНЗ на своєму полі обходиться без нічиїх в УПЛ: перемога та 3 поразки.

Динамо при Мірчі Луческу може здобути 50-ту перемогу і забити 150-й гол (ще 1 м’яч) в УПЛ.

Динамо може загалом 160-й раз зіграти внічию або зазнати 60-ї гостьової поразки в УПЛ

Олег Дулуб біля керма різних клубів може здобути 20-ту перемогу в УПЛ.

50-й гол в УПЛ у складі Динамо може забити Віталій Буяльський.

40-й гол в УПЛ може забити Денис Олійник (ЛНЗ).

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