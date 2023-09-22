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Вінгер ЛНЗ готується до зустрічі зі своєю колишньою командою.

У восьмому турі української Прем'єр-ліги ЛНЗ гратиме проти Динамо Київ. В інтерв’ю пресслужбі УПЛ гравець черкаського клубу Денис Олійник розповів про підготовку до гри проти киян, результати своєї команди та молоде покоління українських футболістів.

Олійник розповів, що настрій ЛНЗ перед матчем проти київського Динамо хороший. Він зазначив, що перемога у попередньому матчі додає позитивних емоцій.

"Готуємося як до звичайної гри. Розуміємо силу суперника, поступово підганяємо свою форму. Фізичні кондиції хороші, як у мене, так і у всієї команди. Психологічний стан у нас також в порядку, відтак готуємося до хорошої гри та віримо, що здобудемо позитивний результат", — сказав гравець.

Він також нагадав, що пройшов усі ступені динамівської системи.

"Цей клуб в моєму серці, там я став футболістом, завжди переживаю за результати цієї команди, оскільки у структурі цього клубу я провів 8 років. Десь трохи не вистачило, щоб закріпитися в основній команді, але тоді інший час був, тоді молодим не так довіряли, як зараз. Але той період завжди згадую із теплом, вдячний клубу, бо провів там хороший час. Потім я перейшов до Металіста, де також розвивався, але завдяки Динамо я відбувся, як футболіст", — заявив Олійник.

Досвідчений вінгер ЛНЗ прокоментував свій вирішальний гол у ворота Руху у минулому турі. Він зазначив, що команда зіграла дуже організовано, дисципліновано та компактно, виконавши всю установку, яку надав тренерський штаб.

"Коли воно все робиться правильно, тоді десь і удача посміхається. Ми забили у кінці, виграли цю гру, що для нас було дуже важливо, виходячи з тою ситуації, у якій ми перебували. Не дали Руху нічого створити та реалізували свої моменти, виграли цей матч", — сказав гравець.

Олійник вважає, що якості футболістів дуже сильно змінилися у порівнянні із часами, коли він починав грати на професійному рівні.

"Зараз і час інший, і молодь інша, у них інші пріоритети та цілі. Вони зараз більше професійні, ніж гравці в наш час. Нинішні гравці дуже сконцентровані на тренуваннях, на футболі в цілому. Час йде, все змінюється, і цей план — не виключення", — підкреслив він.

Гравець ЛНЗ також поділився, чи стала стресом для колективу зміна головного тренера.

"Сан Санич Ковпак проробив хорошу роботу, команда вийшла до Прем'єр-Ліги, я прийшов до команди та трохи попрацював з ним. Так вийшло, що змінили тренера, але це життя. Зараз прийшов досвідчений фахівець, який давав результат у всіх командах, де працював. У нього є своя філософія і він дуже доступно пояснює. Я бачу в черкаському футболі та ЛНЗ велике майбутнє. Тут все розвивається у правильному напрямку. Я маю досвід та можливість порівнювати із різними клубами, тому бачу, що тут все робиться правильно та поступово. Гадаю, з часом ЛНЗ вийде на дуже високий рівень", — вважає він.

Нагадаємо, матч ЛНЗ — Динамо стартує у неділю, 24 вересня, о 13:00. Слідкувати за подіями у ньому можна буде у текстовій онлайн-трансляції нашого сайту.