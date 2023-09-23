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Керманич Металіста 1925 прокоментував прийдешній матч проти Колосу.

Харківський Металіст 1925 завершує підготовку до домашнього матчу проти ковалівського Колосу в рамках восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Виконувач обов'язків головного тренера "жовто-синіх" Едмар напередодні гри розповів про стан своєї команди.

"Маємо завжди прагнути того, щоб у команді був присутнім дух переможців та намагатись, щоб він нікуди не зникав.

Колос — дуже добре організована команда. Останнім часом грає в жорсткий футбол, тому ми цей тиждень намагалися вивчати суперника та, як завжди, шукали якісь моменти завдяки яким можна їх підловити.

Це буде зустріч двох рівних команд. Я думаю, що в цьому матчі, хто буде менше помилятись, той і здобуде результат. Відтак намагатимемося менше помилятись.

Увесь наш тренерський штаб намагається вивчати суперників та дати інформацію хлопцям, щоб підказати їм слабкі сторони в суперника. Будемо працювати, щоб спробувати перемогти.

Із тих гравців, хто перебуває в лазареті, Бичек та Капінус поки не зможуть допомогти нам. Але, як ми кажемо, наша сила — це колектив, тому всі хлопці, які наразі здорові, підготувались належним чином. Готові в повну силу допомагати команді. Я думаю, що вони гідно покажуть себе", — заявив український фахівець.

Матч Металіст 1925 — Колос відбудеться 24 вересня, о 17:00.