Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 23 вересня 2023 року, 19:00.

Шахтар у меншості не втримав перемогу над Рухом.

Колектив Патріка ван Леувена провів удесятьох левову частку матчу та зрештою втратив очки втретє в сезоні.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в криворізького Кривбасу, тоді як посеред тижня прийматиме Олександрію в рамках Кубка України. Донецький Шахтар натомість навідається до рівненського Вересу в кубковому змаганні, після чого прийматиме полтавську Ворсклу.

Огляд матчу:

Рух — Шахтар 1:1

Голи: Слюбик, 88 — Судаков, 17

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Пастух, Едсон (Плюман, 52), Таллес (Федор, 65) — Квасниця (Руніч, 76), Климчук, Соломон-Отабор (Теслюк, 66).



Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Козік, Ракіцький, Азарові — Степаненко — Зубков (Сікан, 82), Бондаренко (Назарина, 70), Судаков (Конопля, 71), Криськів (Кастілло, 82) — Келсі (Міроші, 26).



Попередження: Едсон, Климчук, Пастух — Судаков, Степаненко, Кастілло



На 21-й хвилині був вилучений Ярослав Ракіцький (Шахтар) (грубе порушення).