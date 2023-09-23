Україна
23 вересня 2023, 21:05
Шахтар у меншості не втримав перемогу над Рухом
Колектив Патріка ван Леувена провів удесятьох левову частку матчу та зрештою втратив очки втретє в сезоні.
Рух — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
23 вересня 2023, 21:05
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рух — Шахтар 1:1
Голи: Слюбик, 88 — Судаков, 17
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Пастух, Едсон (Плюман, 52), Таллес (Федор, 65) — Квасниця (Руніч, 76), Климчук, Соломон-Отабор (Теслюк, 66).
Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Козік, Ракіцький, Азарові — Степаненко — Зубков (Сікан, 82), Бондаренко (Назарина, 70), Судаков (Конопля, 71), Криськів (Кастілло, 82) — Келсі (Міроші, 26).
Попередження: Едсон, Климчук, Пастух — Судаков, Степаненко, Кастілло
На 21-й хвилині був вилучений Ярослав Ракіцький (Шахтар) (грубе порушення).