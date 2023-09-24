Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку сьомого туру чемпіонату України, який відбудеться 24 вересня та розпочнеться о 17:00.

Харківський Металіст 1925 та ковалівський Колос завершуватимуть програму восьмого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Лівий Берег у передмісті Києва.

МЕТАЛІСТ 1925 — КОЛОС

НЕДІЛЯ, 24 ВЕРЕСНЯ, 17:00. ЛІВИЙ БЕРЕГ, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

За доволі скромною афішою цього протистояння насправді може приховуватись неабияка інтрига, оскільки поміж собою зустрічатимуться дві команди, що останнім часом рухались на зустріч одна одній із протилежних кінців турнірної таблиці. Уникнути зіткнення було просто неможливо, тож Металіст 1925 та Колос зрештою зустрілись поблизу екватора, а ми маємо стати свідками або продовження їхніх серій, або завершення.

І мало хто б ще на початку сезону міг подумати, що колектив Ярослава Вишняка вже незабаром опинитися в такому скрутному становищі. "Колоски" перемогли двічі в стартових трьох турах, тримались поблизу донецького Шахтаря на передових позиціях, першими зупинили львівський Рух у новому розіграші, але після того на команду ніби наврочили.

Колос не може перемогти вже п’ять матчів поспіль у всіх змаганнях, і особливо прикро команді, напевно, через поразку в Кубку України від ФСК Маріуполь, що внеможливила подальше просування футболістів Ярослава Вишняка сіткою турнірних змагань. Але насправді проблеми в представників Ковалівки здебільшого пов’язані саме зі складним календарем — ні кожна команда без утрат може пройти крізь послідовні матчі проти Руху, Шахтаря, Кривбасу та навіть Дніпра-1, тож не дивно, що десь "чорно-білі" свого не добирали.

У харківського Металіста тим часом розклад протистоянь був більш простим, тож невдалий досвід на початку сезону в іграх проти Шахтаря та Олександрії доволі швидко змінився на серію матчів без поразок, яка тягнеться від самої гри проти Миная, що відбулась ще посеред серпня. Лише в останніх двох турах "жовто-сині" зіграли проти Руху та Зорі, але й після цих дуелей на їхньому рахунку з’явились чотири очки, тож не варто квапитись під час оцінки шансів команди Едмара / Олега Голодюка.

Якщо ж поглянути дещо глибше, то взагалі можна здивуватись тому, а як 1925 все ще залишає за собою не тільки ігровий тонус, але й банальний настрій грати в футбол, бо через негаразди в колишнього спонсора, безпосередньо пов’язані з повномасштабною війною, команда ризикувала взагалі припинити існування.

Але зараз з’явився новий інвестор, дуже потужний, як свідчить фінансова аналітика, і одразу в колективі змінився настрій. Це, за великим рахунком, ті самі футболісти, що й починали сезон, проте вони вже знають смак перемог, тож заходять до дуже важкого відтинку сезону в піднесеному настрої.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Колос має ймовірність зазнати 50 поразки в УПЛ.

Колос до цього тричі поспіль зіграв на виїзді — клубний рекорд у рамках УПЛ.

Колос не може виграти вже чотири гри поспіль: 2 нічиї, 2 поразки.

Металіст 1925 не програє 4 матчі поспіль: 3 перемоги та нічия.

Едмар проведе 30 матч на чолі Металіста 1925 в УПЛ.

Павло Оріховський із Колосу може забити 20 гол в УПЛ, а Андрій Ткачук із Металіста 1925 — 10.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались 6 разів — 1 перемога Металіста 1925, 2 нічиї, 3 перемоги Колосу. Останній офіційний матч завершився перемогою ковалівців у квітні поточного року (3:0). Голи за них забивали Павло Оріховський (дубль) та Денис Безбородько.