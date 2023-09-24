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Зоря — Дніпро-1 0:1
Гол: Когут, 24

Зоря: Турбаєвський — Боль, Джордан, Снурніцин — Алефіренко, Яцик, Мишньов, Вантух  — Антюх, Нагнойний — Герреро.

Дніпро-1: Волинець — Пуріта, Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок (Вітіньйо, 67), Лєднєв — Когут (Є. Пасіч, 57).

Попередження: Вантух — Сарапій.