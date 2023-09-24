Україна
24 вересня 2023, 16:55
Дніпро-1 мінімально переграв Зорю
Експеримент Юрія Максимова з Ігорем Когутом на вістрі атаки себе цілком виправдав та приніс керманичу першу перемогу на чолі нового для нього колективу.
Зоря — Дніпро-1, фото СК Дніпро-1
24 вересня 2023, 16:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Дніпро-1 0:1
Гол: Когут, 24
Зоря: Турбаєвський — Боль, Джордан, Снурніцин — Алефіренко, Яцик, Мишньов, Вантух — Антюх, Нагнойний — Герреро.
Дніпро-1: Волинець — Пуріта, Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок (Вітіньйо, 67), Лєднєв — Когут (Є. Пасіч, 57).
Попередження: Вантух — Сарапій.