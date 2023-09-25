Україна

Ексгравець київського Динамо поскаржився на молоде покоління.

Колишній гравець збірної України та ряду українських клубів Олександр Алієв в інтерв'ю поділився історією однієї з розмов з президентом київського Динамо Ігорем Суркісом.

"Єврокубки подивись: Динамо виходить — нуль, Шахтар виходить — нуль, програємо всім. Про Лігу чемпіонів взагалі закриймо рот, якщо ми у Лізі конференцій зараз не можемо нічого показати. Ми пили, але грали, а зараз не п'ють і не грають.

У мене була розмова з Ігорем Суркісом. Я кажу: "Михайловичу, ну скажи хай вип'ють. Та вони навіть пити не вміють. Ну ти ж казав, що ми п'ємо, але ж граємо". А зараз у них приставки, "контрстрайки". Рівень такий молоді зараз", — поскаржився ексфутболіст.

Нагадаємо, найбільшу кількість матчів Алієв провів у складі київського Динамо — 132, забивши при цьому 30 голів та віддавши 27 гольових передач.